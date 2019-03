Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Datteln

Nach Aufhebeln einer Tür drangen unbekannte Täter in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen in ein Bürogebäude an der Emscher-Lippe-Straße ein. Als Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Täter. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Herten

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter im Gewerbegebiet auf der Straße Im Emscherbruch den Tank eines Lastwagens auf und zapften etwa 250 Liter Dieselkraftstoff ab.

Marl

Sonntag, in den frühen Morgenstunden, brachen unbekannte Täter in eine Backstube auf der Römerstraße ein. Durch die Backstube gelangten sie in die Geschäftsräume und stahlen eine Registrierkasse mit Wechselgeld.

In der Nacht zu Sonntag hebelten unbekannte Täter die Wohnungstür auf, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Schüttfeldstraße einzudringen. Die Täter stahlen Bilder und eine Buddhafigur.

Montag, gegen 1.30 Uhr brach ein unbekannter Täter das Getränkelager eines Imbisses an der Victoriastraße auf und stahl mehrere Getränkekisten und Alufolie. Der Täter wurde bei der Tat videografiert. Er war 1,50 bis 1,60 Meter groß, hatte eine mittige Glatze und trug eine dunkle Jacke und eine helle Hose.

Dorsten

In der Kleingartenanlage "An der Koppel" in Wulfen brachen unbekannte Täter mehrere Gartenlauben auf und stahlen Gartengeräte. Aktuell liegen drei Anzeigen vor.

Freitag Abend wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Straße Alte Landstraße eingebrochen waren. Die Täter stahlen Bargeld, Schmuck, zwei Fernseher, zwei Computer und zwei Bildschirme.

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter in die Räume einer Zahnarztpraxis auf der Straße Fürst-Leopold-Platz ein. Um in die Räume zu kommen hatten sie ein Fenster aufgehebelt. Sie nahmen einen Fernseher, einen Kaffeevollautomaten und eine Teemaschine mit.

Waltrop

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Freitag, 12 Uhr bis Samstag, 9 Uhr, eine Tür auf, um dann in die Neuapostolische Kirche auf der Zillestraße einzudringen. Die Täter suchten dann in Schränken nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie ohne Beute.

In ein Wohnhaus auf der Wilhelm-Raabe-Straße brachen unbekannte Täter am Samstagnachmittag ein. Sie waren zuvor in den Garten des Hauses gelangt und hatten dann die Terrassentür aufgehebelt, um ins Haus zu kommen. Im Haus suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertsachen. Sie nahmen Bargeld und Schmuck mit.

Gladbeck

Freitag, in der Zeit von 1.30 bis 21.45 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür auf, um in ein Wohnhaus auf dem Lökensweg zu gelangen. angaben zum möglichen Diebesgut liegen bislang noch nicht vor.

Castrop-Rauxel

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter auf dem Gelände eines Bettengeschäfts auf der Siemensstraße zwei Container auf und stahlen einen Gartentisch.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

