Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zwei Männer halten zwei 15-Jährige an und stehlen ein Fahrrad

Recklinghausen (ots)

Freitag, gegen 21.10 Uhr, waren zwei 15-jährige Gladbecker mit ihrem Fahrrädern auf der Tauschlagstraße unterwegs, als ein silberfarbenes Auto an ihnen vorbeifuhr und in Höhe der Woorthstraße anhielt. Zwei Männer stiegen dann aus und rannten auf die beiden 15-Jährigen zu. Einer der Beiden konnte noch umdrehen und wegfahren, während einer der Männer den zweiten Jugendlichen zu Boden stieß. Er stieg dann auf das silber/rote Fahrrad des 15-Jährigen der Marke Corratec Swingbow und fuhr in Richtung Talstraße weg. Der andere stieg wieder ins Auto ein und fuhr in Gegenrichtung davon. Beide waren 18 bis 23 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Beide hatten kurze dunkle Haare. Der der den 15-Jährigen zu Boden stieß war etwas korpulenter und hatte einen Bart. Der andere war schlank und drahtig und hatte keinen Bart. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell