Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannter überfällt 35-Jährige auf der Hochstraße

Recklinghausen (ots)

Samstag, gegen 19.30 Uhr, sprach ein unbekannter Mann eine 35-jährige Bottroperin auf der Hochstraße an und fragte sie nach einer Zigarette. Als die 35-Jährige angab, keine dabei zu haben und weitergehen wollte, schlug der Mann auf sie ein und riss ihr die Handtasche von der Schulter. Er nahm dann die Geldbörse aus der Tasche, nahm Geldscheine heraus und warf Geldbörse und Handtasche zu Boden. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchtete er in Richtung Pferdemarkt. Der Täter war etwa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Er war dunkel gekleidet mit einer Kapuzenjacke und hatte eine dunkle Kappe auf. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell