POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Montag, gegen 21.20 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie der Fahrer eines dunklen Renault Twingo gegen ein am Fahrbahnrand der Horster Straße (Höhe Hausnummer 426) geparkten schwarzen Nissan Juke fuhr. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der unbekannte Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

5.000 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht auf der Mozartstraße. Hier fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen geparkten grauen Opel Insignia an und flüchtete.

Haltern am See

In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagnachmittag fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf der Weseler Straße geparkten schwarzen Mercedes GLE an und flüchtete. Am Mercedes wurde die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Recklinghausen

Auf der Bochumer Straße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Montag, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr, einen am Fahrbahnrand geparkten blauen VW Golf an. Dabei wurde das Auto hinten rechts zerkratzt und eingedellt. Der entstandene Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

