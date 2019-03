Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfallflucht auf der Straße Willy-Brandt-Platz

Recklinghausen (ots)

Heute, in der Zeit von 9 bis 10.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen am linken Fahrbahnrand der Straße Willy-Brandt-Platz geparkten weißen Mercedes Vito mit gelber Schrift (Firmenlogo in Sonnenform) an. Dabei wurde die rechte Seite des Fahrzeugs zerkratzt und der Außenspiegel abgefahren. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

