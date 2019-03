Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Vermeintliche Unfallflucht enttarnt Drogenfahrt

Recklinghausen (ots)

Auf der Kaiserstraße ist am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, ein Autofahrer überprüft worden. Ein Zeuge hatte die Polizei gerufen, weil es dort eine Unfallflucht gegeben haben soll. Die Beamten konnten den vermeintlichen Verursacher noch auf der Kaiserstraße antreffen. Weil der 21-jährige Autofahrer aus Herten offensichtlich Drogen genommen hatte und ein erster Test das auch bestätigte, wurde er zur Blutabnahme mit zur Wache genommen. Auch sein Führerschein wurde sichergestellt. Ob es wirklich eine Unfallflucht gegeben hat, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen konnte keine Beschädigung an einem anderen Auto festgestellt werden. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell