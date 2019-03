Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fußgängerin an Ampel erfasst

Recklinghausen (ots)

Auf der Borkener Straße/B224 ist am Mittwochabend, gegen 19.45 Uhr, eine 19-jährige Fußgängerin aus Dorsten angefahren worden. Die junge Frau ging gerade über die Fußgängerampel im Bereich Pliesterbecker Straße. Zur gleichen Zeit bog eine 58-jährige Autofahrerin aus Dorsten an der Ampel nach links auf die B224 ab und erfasst dabei die Fußgängerin. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt, sie kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht.

