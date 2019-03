Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Auf der Dortmunder Straße hat es am Mittwoch, gegen 16.20 Uhr, einen Auffahrunfall mit hohem Sachschaden und einem Verletzten gegeben. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Herten war in Richtung Castroper Innenstadt unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wollte er einen Rettungs- und einen Notarztwagen vorlassen, die beide vom Ginsterweg in die Dortmunder Straße fuhren - ebenfalls in Richtung Innenstadt. Der 54-Jährige bremste daher seinen Wagen fast bis zum Stillstand ab. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Herne bemerkte das zu spät und fuhr auf den Wagen des 54-Jährigen auf. Dabei wurde der Mann aus Herten leicht verletzt, er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Auto des 28-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

