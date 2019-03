Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Marl: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Nach Aufhebeln eines Fensters drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag in ein Wohnhaus auf der Droste-Hülshoff-Straße ein. Die Täter suchten in allen Räumen nach Wertgegenständen und nahmen einen Möbeltresor mit.

Marl

Donnerstag, zur Tageszeit, hebelten unbekannte Täter die Wohnungstür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Max-Reger-Straße ein. Die Täter stahlen Schmuck.

In ein Wohnhaus auf der Glatzer Straße brachen unbekannte Täter am Donnerstag, in der Zeit von 15 bis 20 Uhr, ein, nachdem sie zuvor eine Balkontür aufgehebelt hatten. Die Täter stahlen eine Spardose mit Bargeld.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell