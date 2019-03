Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Vorfall in der Agentur für Arbeit

Recklinghausen (ots)

Heute gegen 8.15 Uhr, kam ein 40-jähriger Hertener mit einem Hammer in das Gebäude der Agentur für Arbeit an der Theodor-Heuss-Straße. Er ging hier auf eine 27-jährige Mitarbeiterin zu, sprach sie an und beleidigte sie. Da sich die 27-Jährige bedroht fühlte, rief sie die Polizei. Der 40-Jährige drehte sich zwischenzeitlich um und verließ die Agentur für Arbeit. Er stieg in sein Auto und fuhr weg. Bei der Fahndung konnte er später angetroffen werden. Er wurde zur Wache gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell