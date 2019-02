Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mädchen wollten Handtasche rauben

Recklinghausen (ots)

Auf der Alleestraße hat es am Donnerstag, gegen 17 Uhr, einen versuchten Handtaschenraub gegeben. Während eine 62-jährige Frau aus Dorsten zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs war, kamen plötzlich zwei Mädchen/Jugendliche von hinten auf sie zu und rissen an ihrer Handtasche. Weil die Frau ihre Tasche vehement festhielt, wurde die 62-Jährige dabei zu Boden gerissen. Sie erlitt Schürfwunden. Die beiden Täterinnen liefen daraufhin - ohne Beute - in Richtung "Vosskamp" davon. Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: beide weiblich, 14 bis 16 Jahre alt, lange schwarze gepflegte Haare, dunkle Kleidung. Hinweise nimmt das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

