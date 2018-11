POL-RE: Bottrop: Autofahrer erfasst Fußgängerin an Ampel

Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Hans-Böckler-Straße/Lindhorststraße hat es am Mittwoch, gegen 20.15 Uhr, einen Verkehrsunfall gegeben. Eine 29-jährige Fußgängerin aus Bottrop wurde dabei schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau die Fußgängerampel an der Lindhorststraße überqueren - dabei schob sie ein Fahrrad neben sich her. Zur gleichen Zeit kam ein 23-jähriger Autofahrer aus Bottrop von der Lindhorststraße geradeaus über die Kreuzung in Richtung "Im Fuhlenbrock" gefahren - und erfasste die Frau. Die 29-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 4.200 Euro geschätzt.

