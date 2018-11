POL-RE: Dorsten: Mehrere Glasscheiben kaputt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Glasscheiben beschädigt und teilweise auch zerstört. Betroffen waren Wartehäuschen an Bushaltestellen auf der Glück-Auf-Straße, zwei Scheiben eines Einkaufszentrums am Westwall sowie die Glasfassade der Polizeiwache am Südwall. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Scheiben durch Einschläge beschädigt. Womit genau, wird noch ermittelt. Auch der Staatsschutz wurde eingeschaltet. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

