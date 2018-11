POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots) - Datteln:

Auf der Straße "Am Bahnhof" wurde in eine Jugendwerkstatt eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen mehrere Schränke auf - und verteilten den Inhalt auf dem Boden. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Dorsten:

Auf der Parallelstraße wurde am Dienstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten das Badezimmerfenster auf und durchsuchten dann im Haus mehrere Räume. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld und flüchteten offenbar über ein weiteres Fenster in unbekannte Richtung.

In Hervest sind unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in die Friedhofshalle auf der Glück-Auf-Straße eingebrochen. Auch in der Halle selbst wurden noch zwei Türen aufgebrochen. Gestohlen wurde nichts.

Marl:

Auf der Otto-Haarmann-Straße wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten dann das Büro in der ersten Etage. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Einbruch wurde am Mittwoch angezeigt, die Tat kann aber schon vor einigen Tagen passiert sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell