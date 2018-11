POL-RE: Waltrop: Autofahrer fährt nach Unfall weg

Recklinghausen (ots) - Ein Autofahrer ist nach einem Unfall an der Straße "Am Felling" weggefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Er hatte am Sonntag um 13.50 h mit seinem Autospiegel einen Fußgänger touchiert, der am Fahrbahnrand lief. Der Fußgänger, ein 25-jähriger Castrop-Rauxeler, wurde dabei leicht verletzt. Der Autofahrer hielt kurz an und sprach mit dem Fußgänger, fuhr dann aber weg, ohne auf die Polizei zu warten und seine Personalien zu hinterlassen. Die Ermittlungen zum Fahrer des Wagens laufen.

