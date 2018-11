POL-RE: Recklinghausen: Unfall an der Bockholter Straße

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall an der Bockholter Straße sind am Montagmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 21-jähriger Recklinghäuser wollte um 05.15 h mit seinem Wagen auf der Fahrbahn wenden. Eine 27-jährige Marlerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Pkw auf den Wagen des Recklinghäusers auf. Der Pkw landete anschließend im Graben. Der Fahrer und die Fahrerin wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt.

