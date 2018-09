POL-RE: Gladbeck: Einbruch in Optikergeschäft - Polizei schnappt Tatverdächtigen

Recklinghausen (ots) - Auf der Goethestraße ist in der Nacht auf Mittwoch in ein Optikergeschäft eingebrochen worden. Der mutmaßliche Täter konnte kurz nach dem Einbruch festgenommen werden. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Tat gegen 3.20 Uhr beobachtet und die Polizei gerufen. Er konnte sehen, wie ein Mann das Schaufenster einschlug und mehrere Brillen aus der Auslage nahm - und dann flüchtete. Der 38-jährige Tatverdächtige konnte dank der guten Beschreibung schnell festgenommen werden. Der gebürtige Bottroper hatte insgesamt sieben hochwertige Sonnenbrillen dabei. Die Ermittlungen dauern an.

