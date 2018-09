POL-RE: Datteln/Oer-Erkenschwick/Waltrop: Polizeipräsidentin begrüßt neue BSD-Leiterin

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen begrüßt die neue BSD-Leiterin Esther Arnold-Strunz Bild-Infos Download

Recklinghausen (ots) - Esther Arnold-Strunz wechselt zwar Posten, aber nicht die Stadt - Frank Grapatin übernimmt Führungsaufgabe auf der Leitstelle.

Seit September ist Esther Arnold-Strunz die neue Leiterin des Bezirks- und Schwerpunktdienstes (BSD) Ost-Vest in Datteln. Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen begrüßte die Polizeihauptkommissarin in ihrem neuen Amt. "Für die Polizei ist der Kontakt zu den Bürgern enorm wichtig. Die Polizeibeamten sind in ihrem Bezirk oftmals die ersten Ansprechpartner", erklärt die Behördenleiterin.

Esther Arnold-Strunz hat ihren Dienstsitz zwar in Datteln, koordiniert aber auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus Waltrop und Oer-Erkenschwick die Dienste der Bezirksbeamtinnen und -beamten. Das trifft sich, denn sie ist nicht nur gebürtige Oer-Erkenschwickerin, sondern kennt sich auch in Datteln und Waltrop bestens aus: "Die letzten acht Jahre habe ich als Dienstgruppenleiterin der Polizeiwache Datteln gearbeitet", sagt Arnold-Strunz. Sie kennt also Stadt und Leute. "Ich werde den bestehenden Informationsaustausch und die konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt Datteln fortsetzen", blickt die 42-Jährige optimistisch nach vorne.

"Es ist umso erfreulicher, dass wir eine gute Nachfolgerin gefunden haben, die hier dienstlich verwurzelt ist und die die Wünsche und Bedenken der Bürgerinnen und Bürger bereits kennt. Ich bin davon überzeugt, dass Frau Arnold-Strunz an die erfolgreiche Arbeit von Herrn Grapatin anknüpfen wird, der eine neue Führungsaufgabe auf der Leitstelle übernommen hat. Herr Grapatin übergibt eine gut funktionierende Dienststelle mit engagierten Mitarbeitern", so Friederike Zurhausen.

