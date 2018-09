POL-RE: Waltrop: Unbekannte zerkratzen auf der Adamsstraße Autos

Recklinghausen (ots) - Auf der Adamsstraße beschädigten unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag mehrere Autos. Aktuell liegen fünf Anzeigen vor. Die Täter zerkratzten dabei die Fahrzeugseiten, aber auch teilweise das Autodach und die Motorhaube der Autos. In einem Fall kratzten sie ein großes "M" auf die Motorhaube. Es entstand Sachschaden im vierstellen Eurobereich. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

