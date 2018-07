POL-RE: Bottrop: Mit Fahrrad vor Laterne gefahren - schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Eine 43-jährige Radfahrerin aus Bottrop ist am Donnerstag um 23.50 h mit ihrem Fahrrad auf dem Bürgersteig der Straße "Am Quellenbusch" vor eine Laterne gefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Da der Verdacht bestand, dass sie Alkohol getrunken hatte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

