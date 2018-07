POL-RE: Marl: Patient setzt in seinem Krankenzimmer in der Paracelsius-Klink Bettdecke in Brand

Recklinghausen (ots) - Heute, gegen 3.40 Uhr, setzte ein 64-jähriger Patient aus Marl in einem Krankenzimmer in der Paracelsius-Klinik am Lipper Weg seine Bettdecke in Brand und warf sie dann in den Flur. Das Feuer konnte durch das Pflegepersonal gelöscht werden. Zu dieser Zeit befanden sich Polizeibeamte in anderer Sache im Krankenhaus. Die Beamten konnten den renitenten 64-Jährigen überwältigen. Er wurde aufgrund seiner psychischen Auffälligkeit in eine geschlossene Einrichtung eingewiesen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell