POL-RE: Marl: Zeuge bemerkt Rauch in Baucontainer

Recklinghausen (ots) - Am Dienstag, gegen 18 Uhr, meldete ein Zeuge einen Brand in einem Baucontainer auf der Clara-Wieck-Straße. Nach ersten Ermittlungen sind unbekannte Täter in den Container in dem Neubaugebiet eingebrochen und haben das Feuer verursacht. Es entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

