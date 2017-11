POL-PDLD: Lingenfeld - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Lingenfeld (ots) - Am Dienstagabend wurde ein 19 jähriger Autofahrer in Lingenfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellten die Beamten Auffälligkeiten fest. Darauf angesprochen räumte der Fahrer ein, vor kurzem Marihuana konsumiert zu haben. Ein Vortest bestätigte den Konsum von Marihuana und Amphetamin. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

