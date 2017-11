POL-PDLD: Illegale Müllentsorgung

1 weiterer Medieninhalt

Bild von illegaler Müllentsorung 1 Bild-Infos Download

Landau (ots) - Zwischen dem 23.10. und 10.11.2017 wurden in Landau, nördlich der K 13 und des Solarparks in Richtung Dammheim, auf unbefestigtem Gelände in einem Graben, unerlaubt Abfälle abgelagert. Es handelte sich dabei um eine Gitterbox mit mehreren Kanistern und Behältnissen. Darin befanden sich zum Teil noch Öle und Fette, die ausgelaufen sind und den Boden verunreinigten. Die Beseitigung der Abfälle und des kontaminierten Erdreichs wurde über eine Fachfirma veranlasst. Auf einem der Kanister befand sich auch eine handschriftlich angebrachte Bezeichnung. Hinweise auf den oder die Verursacher liegen bislang nicht vor. Das Umweltkommissariat der Kriminalinspektion Landau bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell