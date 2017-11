POL-PDLD: Birkenhördt: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Birkenhördt (ots) - Am Montagmittag kam es auf der B 427 zwischen Birkenhördt und Lauterschwan zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 25jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Bedingt durch eine auf der Fahrbahn liegende Styroporplatte hatte der junge Mann seinen Pkw Audi abgebremst, was eine dahinterfahrende Frau zu spät bemerkte und in den vorausfahrenden Wagen auffuhr. Wegen Kopf-und Rückenschmerzen musste sich der Unfallbeteiligte in ärztliche Behandlung begeben, der auffahrende Pkw VW war durch die entstandenen Schäden nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Bergungsunternehmen abgeschleppt werden.

