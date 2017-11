POL-PDLD: Bad Bergzabern: Gelddiebstahl durch Geldwechseltrick

Bad Bergzabern (ots) - Am Montagmorgen wurde kurz nach 09.00 Uhr ein älterer Fußgänger in der Weinstraße durch einen Mann darum gebeten, eine 2 Euro-Münze zu wechseln. Der hilfsbereite Pensionär zog seinen Geldbeutel und wechselte dem unbekannten Mann die Münze, worauf sich dieser ganz schnell in Richtung Bahnhof entfernte. Da erst bemerkte der Pensionär, dass aus seiner Geldbörse dreißig Euro in Geldscheinen gestohlen wurden. Der unbekannte Täter wird folgendermaßen beschrieben: ca. 1,80 m groß, schlank, rasiert, volles dunkelbraunes Haar, osteuropäischer Akzent. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei, dass durch geschickte Ablenkungsmanöverbei bei solchen Geldwechselvorgängen immer wieder Geld gestohlen oder erschwindelt wird. Deshalb ist erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich, falls eine fremde Person Geld wechseln möchte. Täterhinweise bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

