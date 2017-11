POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Kandel

Kandel (ots) - Am Montag den 13.11.2017 zwischen 13:30 Uhr und 16:10 Uhr wurde in Kandel in der Höfener Straße ein geparkter PKW vorne links beschädigt. Der Spurenlage nach zu urteilen handelte es sich vermutlich um ein größeres Fahrzeug, möglicherweise einen LKW. Über den Verursacher ist nichts bekannt.

