POL-PDLD: Klingenmünster: Kradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Klingenmünster (ots) - Am Montagmorgen kam es kurz nach 07.00 Uhr in der Ortsmitte Klingenmünster zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kradfahrer und einem abbiegenden Auto. Die Autofahrerin touchierte beim Abbiegen in die Bahnhofstraße das stehende Krad, dessen Fahrer auf die Straße stürzte und sich am rechten Bein leicht verletzte. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 2000.-Euro beziffert.

