POL-RE: Kreis Recklinghausen: Wohn- und Geschäftseinbrüche sowie Diebstahl

Recklinghausen (ots) - Gladbeck:

Zwischen Montag- und Dienstagabend sind unbekannte Täter in das Berufskolleg auf der Allensteiner Straße eingebrochen. Nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde, haben die Täter im Gebäude mehrere Türen und Schränke aufgebrochen und durchsucht. Die Einbrecher konnten zwei Laptops erbeuten und dann unerkannt flüchten.

Recklinghausen:

In der Nacht auf Montag, gegen 3.30 Uhr, sind zwei unbekannte Täter über die Laderampe in einen Lagerraum eines Supermarktes auf der Kölner Straße eingebrochen. Die Täter konnten mit Lebensmitteln und einem Messer flüchten. Beschreibung: Beide etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,75m groß. Person 1) schlank, sehr kurze dunkle Haare, dunkle Jacke mit Kapuze, dunkle Hose mit hellen Streifen an der Seite. Person 2) normale Statur, dunkle Kurzhaarfrisur (allerdings länger als die andere Person), dunkle Jacke mit Kapuze, dunkle Hose, dunkle Handschuhe, auffälliger Gang. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde auf der Straße "Grüner Weg" ein brauner 3er BMW aufgebrochen. Die unbekannten Täter schlugen ein Fenster ein und bauten anschließend das fest installierte Navigationsgerät, das Lenkrad und vier Türgriffverkleidungen aus.

Auf der Baumstraße sind unbekannte Täter zwischen Samstag und Dienstag in ein leerstehendes Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein Kellerfenster auf und verschafften sich so Zutritt. Was genau gestohlen wurde, muss noch geklärt werden.

Waltrop:

Am Montagabend wurde in zwei Mehrfamilienhäuser "Am Berghang" eingebrochen. An einem Haus hebelten die unbekannten Täter ein Badezimmerfenster auf und durchsuchten die Wohnung im Erdgeschoss. In dem anderen Haus hebelten die Täter das Küchenfenster zur Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Am Montagabend sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Straße "Altenbredde" eingebrochen. Die Täter beschädigten dabei zwei Fensterscheiben. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Auf der Hafenstraße wurde zwischen Dienstagvormittag und Mittwochmorgen in ein Pfarrhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten zuerst, zwei Terrassentüren aufzuhebeln. Weil das nicht klappte, brachen sie eine Hintertür auf und durchsuchten einen Büroraum. Insgesamt wurden fünf Türen beschädigt.

Auf einem Parkplatz an der Leveringhäuser Straße sind zwischen Montagabend und Mittwochmorgen zwei Fahrzeuge einer Malerfirma aufgebrochen worden. Gestohlen wurde nichts. Um an die Fahrzeuge zu kommen, haben die unbekannten Täter offensichtlich auch einen Teil des Zauns zerstört.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell