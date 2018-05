POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs- Geschäfts und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Marl

Unbekannte schlugen am Sonntag, gegen 16.15 Uhr, eine Fensterscheibe ein und drangen dann in einen Kindergarten auf der Breslauer Straße ein. Als Alarm ausgelöste wurde, flüchteten die Täter. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie nichts mit.

Waltrop

Samstag, in den frühen Morgenstunden, hebelten unbekannte Täter die Tür eines Laminat-Fachgeschäftes auf der Hochstraße auf und drangen dann ein. Die Täter suchten im Geschäft nach Beute und flüchteten nach ersten Erkenntnissen, ohne etwas mitgenommen zu haben.

Recklinghausen

Auf der Windhorststraße brachen unbekannte Täter am Sonntagnachmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Dazu öffneten die Täter eine auf Kipp stehende Balkontür. Sie durchwühlten dann mehrere Behältnisse auf der Suche nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute.

In der Nacht zu Sonntag hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Wildermannstraße ein. Die Täter beschädigten auf der Suche nach Beute einen Toilettenspülkasten, so dass Wasser in die Wohnung lief. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter, ohne etwas mitgenommen zu haben.

Haltern am See

In der Nacht zu Montag schnitten unbekannte Täter auf dem Dach der Tankstelle auf dem Hellweg die Dachhaut auf und sind dann in den Verkaufsraum eingedrungen. Die Täter stahlen aus den Regalen Tabakwaren und flüchteten.

Dorsten

Auf dem Schlehenweg brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 13 Uhr bis Montag, 7.30 Uhr, einen Firmentransporter Mercedes Sprinter auf und stahlen daraus elektrische Arbeitsmaschinen, wie einen Teerschneider, der Marke Stiehl und einen Bohrhammer der Marke Bosch.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

