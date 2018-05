POL-RE: Gladbeck: Rasenmäher rammt Bus und Autos

Recklinghausen (ots) - Mit seinem Aufsitzrasenmäher ist am Montag gegen 07.30 h an der Landstraße ein 37-jähriger Gladbecker erst gegen einen Bus und dann gegen ein geparktes Auto gestoßen. Dem Gladbecker kam ein Linienbus mit einer 42-jährigen Fahrerin aus Gladbeck auf der Landstraße entgegen. Im Vorbeifahren stieß der Rasenmäher gegen den Bus und schaukelte sich auf. Anschließend kollidierte er mit einem am Straßenrand geparkten Pkw. Dieser wurde noch gegen einen weiteren geparkten Wagen geschoben. Der Sachschaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt.

