POL-RE: Dorsten: Unfallflucht

Recklinghausen (ots) - Dorsten:

Bei einer Unfallflucht hinterließ ein unbekannter Fahrer einen Schaden in Höhe von 1000 Euro an einem geparkten, blauen Opel Astra. Der Wagen stand in der Nacht zu Montag an der Mozartstraße. Der Verursacher suchte das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell