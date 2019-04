Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Großfeuer in Seniorenwohnanlage in Elsdorf-Westermühlen (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rendsburg (ots)

Am 15.04.2019 kam es zu einem Feuer in einer Seniorenwohnanlage in Elsdorf-Westermühlen. Um 21:50 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Elsdorf-Westermühlen zu einem Feuer mit dem Alarmierungsstichwort "FEU 00Y" (Feuer, Menschenleben in Gefahr) in den Forstweg zu einer Altenwohnanlage gerufen. Nach Eintreffen an der Einsatzstelle wurde das Alarmierungsstichwort sofort auf "FEU 2" erhöht. Somit wurden alle umliegenden Wehren alarmiert. Aufgefunden wurde ein Wohnungsbrand in der zusammenliegenden Wohnanlage mit 5 Einheiten. Das Feuer griff schnell auf die zweite Wohnung über. Durch einen massiven Löscheinsatz der ca. 70 anwesenden Feuerwehrleute konnten 3 Wohnungen geschützt werden. Die Bewohner der Häuser konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Rendsburg gefahren. Vor Ort waren zusätzlich ein Notarzt, 4 Rettungswagen, die Technische Einsatzleitung des Kreises Rendsburg-Eckernförde, der Kreisbrandmeister Mathias Schütte sowie die Amtswehrführung des Amtes Hohner Harde. Um ca. 23:40 Uhr wurde "Feuer schwarz" durch die Einsatzleitung gemeldet. Die Nachlöscharbeiten zogen sich über die ganze Nacht hin. Über die Höhe des Schadens konnte keine Auskunft gegeben werden. Die Polizei hat noch in der Nacht die Brandermittlung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Ingo Hüttmann

Telefon: 04331 / 28581

Mobil: 0172 / 4193548

E-Mail: huettmann@kfv-rdeck.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell