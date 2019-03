Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Küchenbrand in Rendsburg, 2 verletzte Personen Im Stadtteil Mastbrook (Königsberger Straße), in Rendsburg, kam es Heute (31.03.2019) zu einem Küchenbrand, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Bild-Infos

Download

Rendsburg (ots)

Rendsburg - (Kreis Rendsburg-Eckernförde),31.03.2019 um 11:16 Feuer mit Menschenleben in Gefahr (FEU 00 Y) Im Stadtteil Mastbrook in Rendsburg ist es am Sonntagvormittag zu einem Küchenbrand gekommen. Die Doppelhaushälfte war sehr stark verraucht. Die Feuerwehr Rendsburg war mit 27 Feuerwehrleuten am Einsatzort und konnte den Brand schnell löschen, anschließend wurde durch die Feuerwehr noch belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die zwei Bewohner mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden und wurden in die Imland Klinik nach Rendsburg gebracht. Eine Auskunft über die Schadenshöhe konnte nicht gemacht werden

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Daniel Passig

Telefon: 0176 - 644 12 457

E-Mail: passig@kfv-rdeck.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell