FW-RD: Großbrand in Bordesholm -Reetdachhaus brennt komplett ab

Heute am 16.03.2019 um ca. 04:46 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Bordesholm zu einem Feuer in die Straße Duvendiek/ Wildhofstraße gerufen. Es brannte ein Reetdachhaus im Giebelbereich. Das Feuer breitete sich sehr schnell über das gesamte Gebäude aus, so dass alle umliegenden Feuerwehren mit zur Hilfe gerufen worden. Aus einem angrenzenden Nachbargebäude wurden 5 Personen rechtzeitig informiert und gerettet. Gebäude in der Nachbarschaft wurden nicht beschädigt.Insgesamt waren ca. 150 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz. Die Anwohner wurden über Radiodurchsage sowie über die Notfall-Informations-und Nachrichten-App "NINA" dazu aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Erschwert wurden die Löschmaßnahem durch die gewaltige Rauchentwicklung des brennenden Reetes, so dass eine hohe Anzahl von Atemschutzträgern benötigt wurde sowie durch die enge Bebauung in diesem Wohngebiet. Die Löscharbeiten werden sich über den ganzen Tag hin ziehen. Verletzt wurde nach Angaben der Einsatzleitung niemand. Über die Höhe des Schadens konnte zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden.

