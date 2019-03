POL-COE: Dülmen, Bergfeldstraße/ Korrekturmeldung zu Ohne Versicherung mit der Mofa unterwegs

Polizei Coesfeld

In die Meldung von heute Mittag hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Die aktuelle Schriftfarbe von Versicherungskennzeichen ist "Grün". Die blauen Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 sind mit Ende des 28.02.2019 abgelaufen. Allerdings war das Versicherungskennzeichen an der Mofa des Dülmeners am 01.03.2016 abgelaufen.

Ursprungsmeldung: Dülmen, Bergfeldstraße/ Ohne Versicherung mit der Mofa unterwegs

06.03.2019, 12:32 Uhr Coesfeld Bekanntlich hat am 01. März das neue Versicherungsjahr für Kleinkrafträder und Mofa begonnen. In blauer Schrift sind die Versicherungskennzeichen des Jahres 2019 gedruckt. Ein 24-jähriger Dülmener war am Dienstagnachmittag, 05.03.2019 gegen 16 Uhr mit seiner Mofa in Dülmen auf der Bergfeldstraße unterwegs. Zwar hatte er ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht, allerdings aus dem jahr 2015. Polizisten untersagten die Weiterfahrt und erstatteten Anzeige. Nun erwartet den Fahrer ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz und Kennzeichenmissbrauchs.

