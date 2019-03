Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Ferdinand-Kortmann-Straße/ Waschanlage aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Ein Tresor und eine Wechselgeldbox waren Ziel unbekannter Einbrecher in der Zeit von Dienstag, 05.03.2019, 20 Uhr bis Mottwoch, 06.03.2019, 12 Uhr. Der oder die Täter hebelten die Stahltür zu einem Technikraum auf und gelangten so an die Objekte ihrer Begierde. Mit dem Bargeld aus den Behältnissen verschwanden die Täter. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

