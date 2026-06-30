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Polizei Bremen

POL-HB: Schmuck und Uhren gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, Oslebshausen, Sottrumer Straße
Zeit: 	29.06.26, 10.45 Uhr

Unbekannte Verdächtige entwendete gestern Vormittag in Gröpelingen den Schmuck einer 70 Jahre alten Seniorin nachdem sie sich zuvor unter einem Vorwand Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft hatten.

Gegen 10.45 Uhr klingelten zwei vermeintliche Handwerker an der Wohnungstür der Rentnerin. Sie erklärten, dass es durch die Baustelle in der Sottrumer Straße zu einem Wasserschaden in ihrem Haus gekommen sei. Die angeblichen Monteure wollten nunmehr die Leitungen in ihrer Wohnung überprüfen. Einer der Verdächtigen lenkte die Seniorin im Badezimmer ab, während der andere ihr Schlafzimmer durchwühlte und mehrere Schmuckschatullen an sich nahm. Anschließend täuschten die beiden einen Notfall im Keller vor und flüchteten mit ihrer Beute. Hierbei handelte es sich um Goldschmuck und eine Vielzahl von Armbanduhren.

Die Verdächtigen wurden der Polizei wie folgt beschrieben: 1. Ca. 30-35 Jahre alt, 170-180 cm groß, braune, kurze Haare und helle bis blasse Haut. Der Mann sollt eine Arbeitsweste, Jeans, blaues T-Shirt und eine Cap getragen haben. 2. Ca. 40 Jahre alt, ebenfalls 175-185 cm groß, dunklerer Teint, dunkelbraune bis schwarze Haare. Dieser Mann war Bartträger und ebenfalls mit einer Arbeitsweste, Jeans, Cap und einem gelben T-Shirt bekleidet. Hinweise zu den Verdächtigen nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen. Die Polizei Bremen appelliert an Sie: Lassen Sie niemals Fremde in ihr Haus oder ihre Wohnung ein. Seriöse Handwerker kündigen sich an und können sich ausweisen. Ziehen Sie Hilfe -beispielsweise Nachbarn oder Verwandte hinzu- bevor Sie jemanden einlassen! Weitere Präventionstipps bieten Ihnen das Präventionszentrum der Polizei Bremen (Tel.: 0421 362-19003) oder unsere Internetseite www.polizei.bremen.de .

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Ines Roddewig
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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