Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Nach mutmaßlichem versuchtem Tötungsdelikt - Unterbringungsbefehl gegen 33-Jährigen erlassen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 33-Jähriger soll am Freitagvormittag in einer Arztpraxis in Stutensee versucht haben, einen 64-jährigen Mann mit einem Messer zu töten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte den 64-Jährigen gegen 08:15 Uhr im Wartezimmer der Praxis mit einem Teppichmesser am Hals verletzt haben. Nachdem Angestellte und ein Arzt auf das Geschehen aufmerksam geworden sind, konnten sie den Angriff beenden. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der 64-jährige Mann erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.

Es ist nach derzeitigem Sachstand davon auszugehen, dass der Beschuldigte mutmaßlich aufgrund einer psychischen Erkrankung in einem wahnhaften Zustand gehandelt hat. Deshalb wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch den zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Karlsruhe gegen den Mann ein Unterbringungsbefehl erlassen und somit die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell