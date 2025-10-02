Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0650 --Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung in Hastedt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Hastedter Heerstraße Zeit: 04.09.2025, 11:05 Uhr

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahnden mit Fotos nach einem Mann, der im September dieses Jahres einen Senior in einer Straßenbahn in Hastedt attackierte und verletzte.

Der 71 Jahre alte Mann befand am sich am 4. September gegen 11:05 Uhr in der Straßenbahnlinie 10 in Fahrtrichtung Sebaldsbrück. Während der Fahrt hörte ein anderer Mann über einen Lautsprecher Musik. Der 71-Jährige bat den Mann, die Musik etwas leiser zu drehen, was er auch tat. Bevor der Unbekannte kurz vor der Haltestelle Bennigsenstraße aussteigen wollte, trat er dem 71-Jährigen mit voller Wucht gegen den Kopf und flüchtete. Der Senior erlitt dabei eine Nasenbeinfraktur.

Nachdem die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Täters führten, fahnden die Polizei und Staatsanwaltschaft mit Bildern nach ihm und fragen: "Wer kann Angaben zu dem Mann auf dem Foto machen, wer erkennt ihn wieder?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell