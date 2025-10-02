PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0650 --Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung in Hastedt--

POL-HB: Nr.: 0650 --Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung in Hastedt--
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Hastedter Heerstraße
Zeit: 	04.09.2025, 11:05 Uhr

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahnden mit Fotos nach einem Mann, der im September dieses Jahres einen Senior in einer Straßenbahn in Hastedt attackierte und verletzte.

Der 71 Jahre alte Mann befand am sich am 4. September gegen 11:05 Uhr in der Straßenbahnlinie 10 in Fahrtrichtung Sebaldsbrück. Während der Fahrt hörte ein anderer Mann über einen Lautsprecher Musik. Der 71-Jährige bat den Mann, die Musik etwas leiser zu drehen, was er auch tat. Bevor der Unbekannte kurz vor der Haltestelle Bennigsenstraße aussteigen wollte, trat er dem 71-Jährigen mit voller Wucht gegen den Kopf und flüchtete. Der Senior erlitt dabei eine Nasenbeinfraktur.

Nachdem die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Täters führten, fahnden die Polizei und Staatsanwaltschaft mit Bildern nach ihm und fragen: "Wer kann Angaben zu dem Mann auf dem Foto machen, wer erkennt ihn wieder?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 12:11

    POL-HB: Nr.: 0649 --Aggressiver Supermarkt-Dieb gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Auf der Hohwisch Zeit: 01.10.2025, 18:30 Uhr Nachdem ein 44 Jahre alter Mann am Mittwochabend in Hastedt beim Ladendiebstahl erwischt wurde, bewarf er zwei Ladendetektive während seiner Flucht mit mehreren Glasflaschen und bedrohte sie. Einsatzkräfte stellten den Mann noch in Tatortnähe. Gegen 18:30 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Supermarkt in der Straße Auf der ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 14:39

    POL-HB: Nr.: 0647 --Einbrecher festgenommen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Friesenstraße Zeit: 30.09.2025, 22:45 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Dienstag einen 27 Jahre alten Mann in der Östlichen Vorstadt fest, nachdem dieser in eine Wohnung eingebrochen war. Ein 32 Jahre alter Mann kehrte gegen 22:45 Uhr in seine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Friesenstraße zurück. Als er die Treppe hochging, sah er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren