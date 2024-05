Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0241 --Polizei stellt Einbrecher-Duo auf frischer Tat--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Barkhof, Hermann-Böse-Straße Zeit: 02.05.2024, 20:45 - 21 Uhr

Zwei 35 und 43 Jahre alte Männer drangen am Donnerstagabend in ein leerstehendes Wohnhaus in Schwachhausen ein. Die Verdächtigen konnten auf frischer Tat von alarmierten Einsatzkräften gestellt werden.

Ein aufmerksamer Zeuge hörte gegen 20:45 Uhr laute Geräusche aus dem Haus und verständigte sofort die Polizei. Das Duo konnte von den alarmierten Einsatzkräften beim Verlassen des Wohnhauses noch vor Ort gestellt werden. Bei der Durchsuchung der Rucksäcke wurde unter anderem Diebesgut gefunden. Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten des Zeugen. Beobachten Sie eine Straftat, bringen Sie sich nicht in Gefahr. Rufen Sie die Polizei unter 110, bleiben Sie am Telefon und beschreiben Sie, was Sie beobachten.

