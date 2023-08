Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0510 --Halskette in Straßenbahn geraubt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 29.08.2023, 17 Uhr

Am Dienstagnachmittag raubten fünf junge Männer einer 65 Jahre alten Frau die Goldkette in Gröpelingen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 65-Jährige saß gegen 17 Uhr in einer Straßenbahn in Richtung Gröpelingen, als sich einer der Unbekannten zu ihr setzte und ihre Goldkette vom Hals riss. Während die Frau den Räuber festhielt, stieß sein 19-jähriger Komplize dazu und versuchte, die Hände der Frau wegzuschlagen und nahm sie zwischenzeitlich in den Schwitzkasten. Anschließend nahm er die Kette und die fünfköpfige Gruppe flüchtete aus der Straßenbahn in Richtung Lindenhofstraße. Während der Sachverhalt aufgenommen wurde, meldete sich eine Zeugin, die die Personengruppe wiedererkannt hat. Die Polizei nahm bei anschließenden Fahndungsmaßnahmen schnell zwei Mittäter, darunter auch den 19-Jährigen, vorläufig fest.

Die übrigen drei jungen Männer sollen alle 18 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein und albanisch sprechen. Einer trug eine Umhängetasche, eine Cappy der Marke Gucci und einen hellen Pullover. Zudem soll er eine Verletzung am Auge haben. Ein weiterer trug eine schwarze kurze Hose, ein schwarzes T-Shirt und schwarze Schuhe der Marke Nike mit einem tn-Logo. Außerdem hatte er schwarze, zur Seite gegelte Haare und einen rasierten Strich im Scheitel.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell