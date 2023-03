Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0158--Einbrecher stehlen Tresor in Horn--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Am Lehester Deich Zeit: 08.03.23, 09.40 Uhr bis 10.20 Uhr

Bislang unbekannte Diebe brachen am Mittwoch in ein Haus in Horn-Lehe ein. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Eindringlinge gelangten am Vormittag über die Hofeinfahrt auf das Grundstück an der Straße Am Lehester Deich, kletterten über einen Zaun und hebelten dann eine Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie im Schlafzimmer sämtliche Schränke und Schubladen. Hieraus entnahmen die Einbrecher teuren Schmuck und hochwertige Armbanduhren. Außerdem entwendeten die Einbrecher einen Tresor, bevor sie unerkannt flüchteten.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat Mittwochvormittag rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist eventuell ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Die Polizei Bremen veröffentlicht seit Mitte Oktober jede Woche eine Übersicht über die aktuellen Einbrüche in Bremen unter www.polizei.bremen.de. Die Karte zeigt, in welchen Gebieten in Wohnhäuser und Wohnungen eingebrochen wurde. Ziel des Präventionsprojektes ist es, jeden Einzelnen zu sensibilisieren und die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, wo sie besonders aufmerksam sein sollen. Ganz wichtig: Bei verdächtigen Beobachtungen alarmieren Sie umgehend die Polizei über den kostenlosen Notruf 110.

Generell gilt: Wirkungsvoller Einbruchschutz beginnt bereits vor der Haustür. Licht und Bewegungsmelder am Haus und Grundstück schrecken potentielle Einbrecher ab, einbruchhemmende Fenster und Türen verhindern einen leichten Zutritt zum Wohnbereich. Für eine kostenlose, individuelle und produktneutrale Beratung steht das Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 oder telefonisch unter 362-19003 zur Verfügung. Weitere Infos zum Thema unter: www.polizei-beratung.de und www.polizei.bremen.de.

