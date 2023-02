POL-HB: Nr.: 0098 --Räuber gestellt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Neustadtswall Zeit: 12.02.2023, 03:40 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entriss ein junger Räuber einem 18-Jährigen eine Halskette. Zuvor hatten der Räuber und weitere Täter einem 21-Jährigen eine Smartwatch entwendet. Einsatzkräfte stellten kurz darauf zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche und nahmen sie vorläufig fest.

Gegen 03:40 Uhr stand der 18-Jährige vor einer Diskothek in der Straße Neustadtswall und telefonierte. Als er hinter sich eine Auseinandersetzung hörte, drehte er sich um und erhielt von einem Jugendlichen einen Stoß gegen die Brust und bemerkte kurz darauf das Fehlen seiner Halskette. Anschließend rannte der Täter gemeinsam mit einer Gruppe in Richtung Schulstraße. Der 18-Jährige verfolgte sie, hielt einen Streifenwagen an und gab eine gute Personenbeschreibung ab. Die Besatzung stellte so kurze Zeit später zwei jugendliche Tatverdächtige im Alter von 15 und 17 Jahren. Bei ihnen fanden sie die Halskette und weiteren Schmuck, der bis jetzt noch nicht zugeordnet werden konnte.

Die vorherige Auseinandersetzung war entstanden, weil kurz zuvor aus einer Gruppe heraus einem 21-Jährigen die Smartwatch vom Handgelenk gezogen wurde. Die Täter, darunter der 15-Jährige und der 17-Jährige, wollten daraufhin den Code zum Entsperren wissen, woraufhin Freunde des 21-Jährigen die Smartwatch wiedererlangten. Die beiden Jugendlichen aus Tunesien und Marokko nahmen die Einsatzkräfte mit auf die Wache.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Zusammenhänge zu ähnlich gelagerten Taten. Der 15-Jährige wurde am Freitag von Einsatzkräften nach einem versuchten Einbruch in eine Apotheke in Schwachhausen gestellt (siehe Pressemitteilung 0096). Die weiteren Ermittlungen dauern an.

