Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0175 --Trickdieb sucht angeblich verlorenes Spielzeug--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenesch, Grelleweg Zeit: 18.03.2022, 16:00 Uhr

Am Freitagnachmittag gab ein Trickdieb gegenüber einer 92-Jährigen in Kattenesch an, einen Spielzeughubschrauber zu suchen. Anschließend bemerkte die Seniorin, dass Bargeld und Schmuck fehlten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:00 Uhr sah die Frau einen unbekannten Mann an ihrem Küchenfenster im Grellenweg. Dieser sprach sie an und sagte, sein Sohn hätte seinen Spielzeughubschrauber vermutlich in ihrem Garten gelandet, ob er ihn suchen dürfte. Die Frau ließ den Mann auf ihr Grundstück und half bei der Suche. Nach einiger Zeit ging er weg und die Frau bemerkte, dass Bargeld und Schmuck entwendet wurden.

Der Täter war etwa 25 bis 30 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß und hatte kurze, dunkle Haare. Er war mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet. Er sprach gebrochenes Deutsch. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362 3888 entgegen.

Immer wieder gelingt es solchen Kriminellen, Zugang zu den Wohnräumen meist lebensälterer Menschen zu erschleichen. Ihre ausgedachte Rolle spielen sie überzeugend. Deshalb erneut der Appell: Seien Sie wachsam und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Ziehen Sie nach Möglichkeit Angehörige oder Nachbarn hinzu. Bei Zweifeln rufen Sie den kostenlosen Notruf 110 an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell