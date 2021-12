Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0885 --Mehrere Verkehrsunfälle in der Martinistraße--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Martinistraße Zeit: 04.12.2021, 18:40 Uhr - 20:45 Uhr

Am Samstagabend kam es in der Altstadt zu fünf Verkehrsunfällen. In vier von fünf Fällen übersahen die Autofahrer und Autofahrerinnen die dort aufgestellten Verkehrspoller zur sogenannten Protected Bike-Lane. Insgesamt neun Poller wurden beschädigt und teilweise aus der Verankerung gerissen. Noch am Abend stellte die Polizei präventiv Warnkegel und sog. Nissenleuchten auf und ließ zudem beleuchtete Leitbaken aufstellen.

Gegen 18:40 Uhr war eine 72-jährige Mazda-Fahrerin in der Martinistraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Zwischen der Fahrbahn und der Protected Bike-Lane übersah sie die dort angebrachten Absperrpfosten und riss vier Pfähle aus der Verankerung. Das Auto der 72-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. In der Zeit zwischen 19:10 Uhr und 20:25 Uhr kam es zu drei ähnlich gelagerten Unfällen. Etwas später ereignete sich ein Auffahrunfall. Verletzt wurde niemand.

Einsatzkräfte positionierten präventiv noch am selben Abend erste Warnleuchten in der Martinistraße. Im weiteren Verlauf ließ die Polizei Bremen beleuchtete Leitbaken aufstellen. Am Sonntagmorgen folgten weitere. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell