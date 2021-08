POL-HB: Nr.: 0610 --DANKE!

Polizei Bremen

Ort: Bremen, Horn-Lehe, OT Horn, Horner Heerstraße Zeit: 14.08.21, 16 Uhr

Ein 87 Jahre alter Mann erlitt am Samstagnachmittag an einer Haltestelle in Horn-Lehe einen Herzanfall. Dank der sofortigen Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Passanten und eine Straßenbahnfahrerin konnte er reanimiert und ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Senior fiel an der Haltestelle Horner Kirche zu Boden. Die Ersthelfer stellten bei ihm keine Atmung und keinen Herzschlag mehr fest und begannen umgehend mit einer Herzdruckmassage. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte der Bremer Polizei lösten die Helfer ab und setzten die Reanimation bis zur Ankunft des Rettungswagens fort. Ein Notarzt übernahm die weitere ärztliche Versorgung des Mannes. Der 87-Jährige zeigte Vitalzeichen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der lebensrettenden Maßnahmen baute die Polizei Sichtschutzwände auf. Auch hier halfen Passanten und Fahrgäste der wartenden Straßenbahn tatkräftig mit und hielten diese fest.

Die Polizei Bremen bedankt sich bei allen Helfern für das couragierte Handeln.

