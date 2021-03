POL-HB: Nr.: 0200 --Tüte löst größeren Polizeieinsatz aus

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Ostertorstraße Zeit: 17.03.2021, 11:10 Uhr

Eine Einkaufstüte löste am Mittwochvormittag in der Innenstadt einen größeren Einsatz von Polizei, Bundespolizei und Feuerwehr aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:10 Uhr riefen Mitarbeiter des Amtsgerichtes in der Ostertorstraße den Notruf der Polizei und gaben an, dass zuvor ein Mann eine Tüte in den Eingangsbereich geworfen hätte und weggelaufen wäre. Umgehend führten Einsatzkräfte der Polizei Bremen Absperr- und Sicherungsmaßnahmen durch. Das Gebäude wurde evakuiert und Spezialisten der Bundespolizei untersuchten die Einkaufstüte. Darin befanden sich keine gefährlichen Gegenstände, so dass die Absperrmaßnahmen gegen 12:35 Uhr beendet werden konnten.

Zeugen beschrieben den Mann, der die rote Plastiktüte mit der Aufschrift "Penny" geworfen hatte, wie folgt: Er war etwa 170 cm groß, hatte dunkle kurze Haare und trug eine graue Lederjacke. Sobald der Tatverdächtige ermittelt wird, prüft die Polizei Bremen, ob sie dem Verursacher neben der strafrechtlichen Verfolgung die Kosten des Einsatzes in Rechnung stellen wird.

