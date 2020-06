Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0383 --Jugendliches Trio raubt Goldkette--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, Alter Dorfweg Zeit: 27.06.20, 16.45 Uhr

Drei Jugendliche bedrohten am Sonnabendnachmittag in Huchting einen 15 Jahre alten Jungen und raubten ihm die Goldkette. Die Polizei Bremen konnte die flüchtenden Täter ermitteln und vorläufig festnehmen.

Der 15-Jährige wurde in einem Einkaufszentrum in der Straße Alter Dorfweg von den Jungen umringt und mit einem Messer bedroht. Einer nahm ihm die Goldkette ab und anschließend flüchtete das Trio. Einsatzkräfte konnten zwei 16-jährige Täter im Nahbereich stellen und mit zur Wache nehmen. Räuber Nummer 3 erschien schließlich mit seinem Vater am Polizeirevier und war geständig. Die Goldkette und das Messer konnten aufgefunden und sichergestellt werden. Das räuberische Trio sieht nun einem Strafverfahren wegen schweren Raubes entgegen.

