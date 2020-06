Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannter Unfallbeteiligter gesucht

55767 Niederbrombach, Hauptstraße (ots)

Am Dienstag, 09.06.20, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich in Niederbrombach in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Es wurden jeweils die linken Außenspiegel durch den Zusammenprall beschädigt. Die 56-jährige Mitteilerin konnte den anderen beteiligten Fahrzeugführer an der Unfallstelle nicht mehr antreffen. Bei dem unbekannten Fahrzeug dürfte es sich um einen Toyota handeln. Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 600 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld, Tel.: 06782-9910

